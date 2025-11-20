Nieuwe vishal op Kwatta Landbouwmarkt officieel in gebruik: bestuur en minister bespreken beheer en samenwerking

De vishal op de Kwatta Landbouwmarkt is onlangs afgerond, waarmee een belangrijke stap is

gezet in de kwaliteitsverbetering van de markt. Het bestuur van de Stichting S. Kisoensingh

Landbouwmarkt Kwatta lichtte tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Mike Noersalim

van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de stand van zaken toe.

Tijdens het gesprek werden ook de financiële cijfers van de markt gepresenteerd. De markt

genereert maandelijks circa SRD 500.000, wat nagenoeg gelijk is aan de operationele kosten.

Ongeveer 700 venters maken gebruik van de markt, vooral op zondag en woensdag, en betalen

per verkoopdag voor faciliteiten zoals tafels, zitplaatsen, dakbedekking en sanitaire

voorzieningen.

Een belangrijk onderwerp van overleg betrof de juridische status van het terrein. Minister

Noersalim benadrukte dat het gebied uitsluitend bestemd blijft voor marktactiviteiten en dat

andere bedrijvigheid wordt uitgesloten. De stichting behoudt het beheer van de markt en kan

haar activiteiten op het LVV-terrein voortzetten.

Zowel het bestuur als de minister waren het erover eens dat het overleg veel duidelijkheid heeft

gebracht en benadrukten dat verdere samenwerking nodig is om de markt ordelijk en transparant

te blijven beheren.