Man steekt partner neer na ruzie aan Silaweg; slachtoffer in het ziekenhuis, dader vastgezet

De politie is maandagavond opgeroepen voor een ernstig geweldsincident aan de Silaweg, waar

een man zijn partner neerstak. Bij aankomst trof de politie de 44-jarige A.L. en zijn 28-jarige

levenspartner F.G. aan. De vrouw had meerdere steekverwondingen en verkeerde in

zorgwekkende toestand.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat het koppel, dat al twaalf jaar samenwoont, eerder op de avond

bij een buurvrouw was. Daar ontstond een woordenwisseling. Toen A.L. voorstelde om naar huis

te gaan, zou F.G. in het bijzijn van een buurman hebben gezegd dat hij alvast kon vertrekken en

op de kinderen van 9 en 11 jaar moest letten, omdat zij nog wilde blijven. Deze uitspraak maakte

A.L. woedend.

Hij liep kwaad naar huis, maar kwam korte tijd later terug. Zonder waarschuwing trok hij een

mes en stak zijn partner in de borst en hand. De vrouw deed later aangifte wegens poging

doodslag, poging moord en zware mishandeling.

Het slachtoffer is met spoed per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp en ligt nu op de

afdeling vrouwenchirurgie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

A.L. werd ter plekke aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. In overleg met het

Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.