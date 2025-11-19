Negen jaar cel geëist tegen ex-DNV-directeur Danielle Veira, Krijgsraad weigert onmiddellijke arrestatie

De auditeur-militair, Romeo Rampersad, heeft dinsdag een gevangenisstraf van negen jaar onvoorwaardelijk geëist tegen voormalig directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira. Zijn bijna dertig pagina’s tellende requisitoir bevatte tevens een verzoek om haar direct in hechtenis te nemen. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, wees dit verzoek echter af, waardoor Veira voorlopig op vrije voeten blijft.

Volgens Rampersad is er overtuigend bewijs dat Veira medeverantwoordelijk is voor de gijzeling van Rodney Cairo op 16 april 2020 in zijn woning. Daarnaast zou zij meerdere wapenpasjes van DNV hebben verstrekt aan burgers. In sommige gevallen zouden betrokkenen zelfs een vuurwapen hebben ontvangen vanuit DNV, terwijl anderen een brief meekregen om een wapen aan te schaffen bij wapenhandel Tomahawk.

“Alleen de procureur-generaal kan volgens de Vuurwapenwet een wapenvergunning afgeven. Die bevoegdheid ligt niet bij de directeur van DNV,” stelde Rampersad.

De strafeis is gebaseerd op safe city-camerabeelden, getuigenverklaringen en verschillende inlichtingenrapporten. Veira wordt onder meer verdacht van medeplegen van gijzeling, huisvredebreuk, diefstal en diefstal met geweldpleging. Na de gijzeling ontdekte Cairo dat zijn notitieboekjes, ID-kaart en twee mobiele telefoons waren verdwenen.

De verdediging, gevoerd door advocaten Derrick Veira en Cedric Meijnaar, wees erop dat de camerabeelden die in het requisitoir zijn aangehaald, niet tijdens de zitting zijn bekeken. Zij verzochten daarom om deze alsnog te vertonen en in te zoomen op eerder besproken beelden. De Krijgsraad heeft bepaald dat de beelden op 28 november worden bekeken.

Het pleidooi van de verdediging volgt op een nog vast te stellen datum.