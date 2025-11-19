Surinaamse WK-droom krijgt zware klap, maar laatste kans blijft open

De lang gekoesterde Surinaamse WK-droom kreeg dinsdagavond een harde klap. Natio moest winnen van Guatemala om zich te plaatsen voor de eindronde, maar na een teleurstellende wedstrijd eindigde het duel in een pijnlijke 3-1 nederlaag. Suriname kwam al vroeg op een 1-0 achterstand en slaagde er nooit meer in om het tij te keren. Het enige Surinaamse doelpunt viel pas in blessuretijd een eigen goal van Guatemala waardoor echte spanning uitbleef.

De hoop en euforie vooraf waren enorm. In Suriname én binnen de diaspora, vooral in Nederland, leefden duizenden supporters intens mee. De “gele natie” geloofde sterk dat geschiedenis geschreven kon worden. De regering had zelfs een nationale vrije dag in het vooruitzicht gesteld bij kwalificatie.

Maar op het veld trok Guatemala aan het langste eind. Het team speelde scherper, was effectiever in de afronding en profiteerde optimaal van fouten in de Surinaamse verdediging. Met nog een kwartier te gaan stond Suriname al 3-0 achter, waardoor de kansen op directe plaatsing nagenoeg verdwenen waren.

Het late eigen doelpunt van Guatemala gaf Suriname nog een klein sportief voordeel: hierdoor eindigt Natio als een van de beste nummers twee. Dat kwam mede doordat het duel tussen Honduras en Costa Rica doelpuntloos eindigde.

De teleurstelling werd echter groter toen bekend werd dat Panama, een directe concurrent, met 3-0 won van El Salvador. Door die overwinning plaatste Panama zich rechtstreeks voor de eindronde, waardoor Suriname buiten de boot viel.

Toch is de WK-droom niet volledig voorbij. Via de CONCACAF Confederation Playoffs heeft Natio nog één laatste kans om een ticket voor het wereldkampioenschap te bemachtigen. De druk tijdens deze beslissende wedstrijden zal echter nóg hoger zijn.

Voor veel supporters voelde de avond zwaar. Op meer dan twintig locaties werd de wedstrijd via livestream gevolgd. Wat begon met hoop en optimisme, eindigde binnen 90 minuten in diepe teleurstelling. Maar één ding blijft onveranderd: de onvoorwaardelijke steun voor Natio en de kleine, maar waardevolle kans die nog rest.