SPB-leden woedend over uitblijven bevorderingen: vertrouwen in korpsleiding wankelt

De algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond (SPB) is dinsdag uitgelopen op een explosieve bijeenkomst. Boze leden uitten felle kritiek op de korpsleiding en dreigden zelfs hun vertrouwen op te zeggen en de parade van 25 november te boycotten. SPB-voorzitter Revelino Eijk moest alles op alles zetten om de situatie te de-escaleren en riep de leden op hun drastische plannen voorlopig opzij te zetten. De vergadering wordt donderdag hervat.

Aanleiding voor de onrust is het gebrek aan transparantie over de reguliere bevorderingen van politieambtenaren. De SPB onderhandelt al drie maanden met de korpsleiding over deze kwestie, waarbij vooral de positie van manschappen die zich volgens de bond al jaren achtergesteld voelen centraal staat.

“We hebben gevraagd om inzage in de formatiestand die aan de president is aangeboden, maar ondanks talloze berichten blijft de leiding stil,” verklaarde Eijk.

De bond had geëist dat de lijst met te bevorderen ambtenaren vandaag beschikbaar zou zijn, maar Eijk moest tot zijn frustratie melden dat hij deze nog steeds niet had ontvangen. “Het gaat om de rechtspositie van onze manschappen. Daar mag de leiding niet lichtzinnig mee omgaan,” benadrukte hij. Het kostte hem, naar eigen zeggen, “enorme energie” om de leden in toom te houden.

Aan het einde van de tumultueuze vergadering kreeg Eijk een krachtige opdracht: direct contact opnemen met minister Harish Monorath van Justitie en Politie en een gesprek afdwingen. De leden willen dat uiterlijk donderdag, wanneer de vergadering wordt voortgezet, de volledige bevorderingslijst op tafel ligt.

Terwijl hij met Starnieuws sprak, ontving Eijk het bericht dat de korpsleiding zich met spoed naar minister Monorath heeft begeven voor een overleg. Hij verwacht dat ook hij en zijn bestuur snel zullen worden uitgenodigd. “Hopelijk begrijpen de minister en de leiding inmiddels hoe ernstig deze situatie is,” aldus Eijk.