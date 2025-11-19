Militaire Muziekkapel viert 83 jaar dienst met erkenning voor 41 leden

De Muziek Kapel van het Nationaal Leger vierde maandag haar 83-jarig bestaan tijdens een plechtige ceremonie waarin 41 personeelsleden zowel actieve leden als gepensioneerden een oorkonde ontvingen voor hun jarenlange bijdrage aan de militaire muziekcultuur.

Al decennialang is de Surinaamse muziekkapel een vaste waarde binnen ceremoniële en nationale gebeurtenissen. Bevelhebber van het Nationaal Leger, brigadegeneraal Werner Kioe A Sen, prees de ontwikkeling van de kapel en benadrukte haar betekenis voor het land. Volgens hem hebben meerdere generaties muzikanten een stevige basis gelegd. “De huidige muziekkapel is het levende bewijs van hoe traditie en toewijding samenkomen,” stelde hij. “Elke melodie verbindt heden en verleden.”

Kapitein Shyam Manniesingh, Commandant Muziek, sprak zijn waardering uit voor de leden die volgens hem keer op keer paraat staan, ongeacht omstandigheden. Hij benadrukte dat discipline en vakmanschap binnen de kapel hand in hand gaan. “Wanneer wij elkaar blijven ondersteunen en streven naar het hoogste niveau, blijft onze gezamenlijke klank krachtig,” aldus Manniesingh.

Hoewel minister van Defensie Uraiqit Ramsaran niet aanwezig kon zijn, feliciteerde hij de kapel later persoonlijk. Hij wees op de bijzondere rol die de muziekkapel speelt in de uitstraling van het leger en op de bijdrage van eerdere generaties aan het huidige niveau.

De viering van het 83-jarig jubileum was daarmee niet alleen een moment van terugblikken, maar ook van waarderen en voortzetten van een traditie die diep verankerd is in de Surinaamse militaire geschiedenis.