Trump Sluit Militaire Opties tegen Venezuela Niet Uit Ondanks Mogelijke Diplomatieke Opening

President Donald Trump verklaarde maandag dat hij een militaire interventie in Venezuela niet uitsluit, ondanks dat hij ook sprak over een mogelijke heropening van de dialoog met de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Volgens Maduro is de recente Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied, waaronder aanvallen op vermoedelijke drugsschepen, een poging om hem uit de macht te zetten.

Trump gaf aan “waarschijnlijk” met Maduro te willen praten, maar liet tegelijk weten dat geen enkele optie ook militair wordt uitgesloten.

“Alles ligt op tafel,” zei hij in het Oval Office. Hij wilde echter niet ingaan op de vraag of Maduro iets zou kunnen doen om de Amerikaanse druk te verlichten. Trump beschuldigde de Venezolaanse leider ervan schade te hebben toegebracht aan zowel Venezuela als de Verenigde Staten, onder meer door drugshandel en migratieproblemen.

De opmerkingen versterken de onzekerheid over de Amerikaanse strategie ten aanzien van Caracas, vooral nu Washington de druk de afgelopen weken verder heeft opgevoerd. De USS Gerald R. Ford en begeleidende schepen zijn inmiddels in het Caribisch gebied aangekomen, terwijl het Amerikaanse leger doorgaat met operaties tegen vaartuigen die van drugssmokkel worden verdacht. Officieel gaat het om een antidrugsactie, maar critici vermoeden dat het een middel is om Maduro tot concessies te dwingen.

Volgens analist Geoff Ramsey van het Atlantic Council past Trumps houding in een patroon van snel wisselende strategieën. Hij vergelijkt het met de manier waarop Washington in 2019 met Iran omging: diplomatieke openingen, gevolgd door dreiging met militaire actie. “De regering wil onderhandelen vanuit kracht,” stelde Ramsey. “Maduro krijgt een ultimatum: serieuze gesprekken over een machtswisseling, of te maken krijgen met escalatie.”

De recente woorden van Trump volgen kort op de aankondiging van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat de Cartel de los Soles mogelijk als terroristische organisatie zal worden aangemerkt. Dit benadrukt volgens kenners dat Washington terughoudend is om opnieuw in te zetten op dialoog zonder harde voorwaarden.

Maduro onderhandelde de afgelopen jaren zowel met de VS als met de Venezolaanse oppositie. Hoewel gesprekken leidden tot afspraken over vrije verkiezingen in 2024, claimde Maduro uiteindelijk de overwinning ondanks geloofwaardig bewijs van een ruime nederlaag. Een eerdere Amerikaanse concessie, waarbij Chevron toestemming kreeg om olie te blijven produceren in Venezuela, blijft een gevoelig punt. Noch Maduro, noch zijn onderhandelaar Jorge Rodriguez reageerden op Trumps uitspraken. Ook de staf van oppositieleider María Corina Machado zag af van commentaar.

Trump richtte zich daarnaast op Mexico en zei dat hij ook daar militaire actie niet uitsluit in de strijd tegen drugs. Hij sprak zelfs over de mogelijkheid om Colombiaanse “cocaïnefabrieken” uit te schakelen, hoewel hij benadrukte niet te zeggen dat hij dit daadwerkelijk zal doen.

In Caracas volgden burgers de ontwikkelingen met een mengeling van hoop en wantrouwen.

“Als de dialoog deze keer echt doorgaat, moet de regering haar woord houden,” zei winkelier Gustavo García (38). “Ze spelen te vaak met de verwachtingen van mensen. En met Trump moet je oppassen.”

Mery Martínez (41), moeder en thuisblijfouder, bleef hoopvol: “Praten is altijd beter dan vechten. Alles wat een nieuwe tragedie kan voorkomen, is welkom.”