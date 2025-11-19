IMF-delegatie in Suriname bespreekt economische hervormingen met EZOTI

Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)brengt van 10 tot en met 20 november 2025 een werkbezoek aan Suriname in het kader van de jaarlijkse Article IV-consultatie. Tijdens deze missie worden de recente macro-economische ontwikkelingen, beleidsmaatregelen en de vooruitzichten voor de Surinaamse economie besproken. Op maandag 17 november ontving het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) de IMF-delegatie voor een constructief overleg.

Tijdens de bijeenkomst lichtte de leiding van EZOTI de actuele beleidsprioriteiten toe en de voortgang van de belangrijkste projecten ter bevordering van economische ontwikkeling, digitalisering en verbetering van het ondernemingsklimaat. Daarbij kwamen ook initiatieven aan bod die gericht zijn op modernisering van administratieve processen en verbetering van de dienstverlening.

Minister Andrew Baasaron gaf aan dat het ministerie tegen het einde van het jaar zeven vergunningstrajecten volledig wil digitaliseren als onderdeel van een bredere hervormingsagenda. Daarnaast wees hij op interministeriële inventarisaties ter voorbereiding van het beleidsplan en de afronding van het vijfjarenplan.

De directie van EZOTI benadrukte verder dat structurele maatregelen worden genomen om het investerings- en ondernemingsklimaat te versterken. Dit omvat onder meer digitalisering, aanpassing van wet- en regelgeving, stimulering van het midden- en kleinbedrijf, en programma’s voor innovatie en economische diversificatie.

De IMF-delegatie stelde vragen over de monitoring van ontwikkelingen binnen het ondernemingsklimaat en over de borging van transparantie en doelmatigheid in het beleidsproces. Beide partijen spraken hun intentie uit de dialoog voort te zetten, met het oog op versterking van de economische veerkracht en duurzame groei in Suriname