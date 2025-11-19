Suriname implementeert geavanceerd diergezondheidsinformatiesysteem met internationale expertise

Het directoraat Veeteelt in Suriname heeft met ondersteuning van Dr. Jose Ignacio Gomez, een Chileense expert in veterinaire surveillancesystemen, een Information System on Animal Health ontwikkeld voor de bewaking van dierziekten. In dit kader is het team van medewerkers en stafleden van het directoraat onlangs getraind in data-analyse, epidemiologische analyses en management van dierziekten. Volgens Dr. Gomez beheersen alle technici nu de benodigde methodologieën en technieken.

“Elk land moet een surveillanceprogramma hebben om de diergezondheid van vee te monitoren en te beheren, en om te corresponderen met andere landen. Zonder een goed functionerend programma is internationale handel in dierlijke producten onmogelijk,” benadrukte Dr. Gomez. Hij voegde toe dat een effectief surveillancesysteem ook cruciaal is voor de economie, omdat een uitbraak van dierziekten direct kan leiden tot stijgende voedselprijzen en andere economische gevolgen. “Het surveillance team had eerst geen ervaring, maar is nu een expert,” aldus de expert.

Exotische dierziekten komen steeds dichter bij Suriname. De meest kritische bedreigingen zijn Avian Influenza bij pluimvee, African Swine Fever bij varkens en Foot and Mouth Disease bij runderen. Deze ziekten zijn reeds aanwezig in het Caribisch gebied en in Zuid- en Centraal-Amerika, waardoor alertheid in Suriname essentieel is. Samen met het surveillanceteam heeft Dr. Gomez een nationaal noodplan voor deze drie ziekten opgesteld, zodat bij een eventuele uitbraak onmiddellijk kan worden ingegrepen.

Daarnaast is gewerkt aan een voorbereidingsplan voor kritische dierziekten en de implementatie van het diergezondheid- en dierziektebewakingsinformatiesysteem. Hiermee loopt Suriname voorop in de regio; volgens Dr. Gomez beschikken alleen goed ontwikkelde landen over een dergelijk systeem. “Het systeem is geïmplementeerd, het werkt en is eenvoudig. Het kan overal en op elk moment worden geüpdatet en is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde personen,” aldus de expert.