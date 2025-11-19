Dr. Ruben del Prado ontvangt Franse onderscheiding Ridder in het Legioen van Eer

De Surinaamse arts dr. Ruben del Prado is dinsdag onderscheiden met de titel Ridder in het Legioen van Eer (chevalier de la Légion d’honneur), de hoogste nationale eer die Frankrijk uitreikt. Tijdens een ceremonie op de Franse residentie speldde ambassadeur Nicolas de Lacoste hem de onderscheiding op, namens president Emmanuel Macron. Del Prado krijgt de erkenning voor zijn jarenlange bijdrage aan de geneeskunde, de mondiale strijd tegen hiv/aids, zijn inzet voor de volksgezondheid en zijn cruciale rol in de heropleving van de Alliance Française in Suriname.

Ambassadeur De Lacoste prees Del Prado’s indrukwekkende loopbaan, waarin hij zowel nationaal als internationaal meerdere onderscheidingen ontving, waaronder van Johns Hopkins University, UNAIDS en de WHO/PAHO. Zijn vele publicaties zijn volgens De Lacoste een tastbaar bewijs van zijn betrokkenheid bij volksgezondheid, preventie, educatie en beleid. Ook zijn inzet voor de rechten en erkenning van de LGBT-gemeenschap werd expliciet genoemd.

Del Prado, zichtbaar geroerd, keek tijdens de ceremonie terug op zijn carrière, die begon bij de Medische Zending in de periode van de binnenlandse oorlog. Zijn werk bracht hem naar verschillende delen van de wereld, waarna hij na twee decennia terugkeerde naar Suriname. Hij benadrukte dat de onderscheiding niet alleen hem toekomt, maar het gehele land en de vele professionals die dagelijks bijdragen aan gezondheid en solidariteit.

De Lacoste sprak tevens zijn waardering uit voor voormalig ambassadeur Antoine Joly, die Del Prado de taak gaf om de Alliance Française nieuw leven in te blazen. Dankzij zijn inzet en die van het team is de organisatie weer een actief cultureel centrum, met onder meer Franse taallessen en filmavonden.

Del Prado vertelde dat zijn liefde voor de Franse taal, cultuur en muziek door zijn ouders is aangeplant. “Frankrijk heeft mij altijd gevoed met inspiratie, intellectuele rijkdom en een sterk gevoel voor humanisme,” zei hij. “Dat humanisme voel ik vanavond sterk aanwezig.”

Het Legioen van Eer, opgericht door Napoleon Bonaparte in 1802, geldt wereldwijd als een van de meest prestigieuze onderscheidingen en wordt toegekend aan personen die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de samenleving.