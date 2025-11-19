Proces Gestart over Ripdeal aan Sunparklaan: KST-leden Onder Verdacht

De strafzaak rond de gewelddadige ripdeal aan de Sunparklaan is woensdag officieel van start gegaan. Op 13 juni werd de woning van een ondernemer overvallen door een groep zwaarbewapende mannen die kogelvrije politievesten droegen. Het slachtoffer verklaarde eerst dat de daders 3 kilogram goud, €7.000 en een iPhone hadden buitgemaakt, maar later bleek dat het zogenoemde goud in werkelijkheid drugs betrof.

In het onderzoek zijn twee militairen aangehouden: D.J. (34), korporaal 1e klasse, en J.K. (30), sergeant 1e klasse, beiden verbonden aan het Korps Speciale Troepen (KST). Een derde verdachte, A.J., meldde zich eind september vrijwillig bij de politie. De drie worden verdacht van diefstal met geweld, overtreding van de Vuurwapenwet, witwaspraktijken, deelname aan een criminele organisatie en poging tot uitvoer van cocaïne.

Tijdens de zitting verzocht advocaat Irvin Kanhai om voorwaardelijke invrijheidstelling van J.K., omdat zijn cliënt een tumor zou hebben en recent in het ziekenhuis was opgenomen. Kantonrechter Maureen Dayala wees het verzoek af. Ook een vergelijkbaar verzoek van advocaat Raoul Lobo voor verdachte A.J. werd afgewezen vanwege het onderzoeksbelang.

De overvallers zouden onder meer gebruik hebben gemaakt van een witgelakte Toyota Hiace en een witgelakte Toyota Rocco. Advocaat Chandra Algoe vroeg de rechter om de Hiace vrij te geven, aangezien het voertuig in huurkoop is en de eigenaar vreest voor schade zolang het in beslag blijft. De rechter wees ook dit verzoek van de hand.

De zaak wordt op 28 januari hervat.