USS Gerald R. Ford arriveert in Caribische Zee voor Amerikaanse antidrugsmissie

Het meest geavanceerde Amerikaanse vliegdekschip, de USS Gerald R. Ford, is zondag

gearriveerd in de Caribische Zee, als onderdeel van een omvangrijke antidrugsoperatie van de

Verenigde Staten. De missie, die bekendstaat als “Operatie Southern Spear”, omvat bijna twaalf

marineschepen en zo’n 12.000 matrozen en mariniers.

De aankomst van het vliegdekschip volgt op recente Amerikaanse aanvallen op schepen die

verdacht worden van drugstransport, waarbij sinds begin september minstens 83 mensen zijn

omgekomen in 21 incidenten in het Caribisch gebied en de oostelijke Stille Oceaan. Zaterdag

vernietigde het leger een boot in internationale wateren, met drie doden als gevolg.

De aanvalsgroep passeerde zondagochtend de Anegada Passage nabij de Britse

Maagdeneilanden. Schout-bij-nacht Paul Lanzilotta, commandant van de aanvalsgroep,

benadrukte dat de missie gericht is op het beschermen van de veiligheid en welvaart van het

westelijk halfrond tegen narcoterrorisme. Admiraal Alvin Holsey, verantwoordelijk voor het

Caribisch gebied en Latijns-Amerika, noemde de inzet van de groep “een cruciale stap in de

bescherming van de regio en het Amerikaanse thuisland.”

In Trinidad en Tobago, slechts 11 kilometer van Venezuela verwijderd, zijn al gezamenlijke

oefeningen gestart tussen Amerikaanse troepen en lokale strijdkrachten. Minister van

Buitenlandse Zaken Sean Sobers benadrukte dat de trainingen gericht zijn op het aanpakken van

gewelddadige criminaliteit en het bestrijden van drugstransporten naar Europa en Noord-

Amerika.

De mariniers van de 22e Expeditie-eenheid voeren de oefeningen uit vanaf de marineschepen die

al maanden voor de Venezolaanse kust liggen. De operatie onderstreept de uitbreiding van de

Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio en roept vragen op over de strategische intenties

van de regering-Trump in Zuid-Amerika.