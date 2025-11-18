Hof van Justitie gelast onmiddellijke vrijlating van ondernemer Ryan Torilal

Het Hof van Justitie heeft vandaag beslist dat ondernemer Ryan Torilal per direct moet worden

vrijgelaten. Torilal werd onlangs aangehouden op verdenking van oplichting en valsheid in

geschrifte, maar volgens de Rechter-Commissaris (RC) ontbrak voldoende bewijs om zijn

detentie te rechtvaardigen.

Tijdens de toetsing van de aanhouding concludeerde de RC al dat de arrestatie niet langer kon

voortduren, onder meer vanwege ontbrekende dossierstukken en het gebrek aan concrete

aanwijzingen. Het Openbaar Ministerie (OM) ging echter in hoger beroep tegen deze beslissing,

waardoor Torilals vrijlating werd uitgesteld.

Het Hof heeft dit beroep nu ongegrond verklaard en het oordeel van de RC bevestigd. Daarmee

is definitief bepaald dat zijn verdere detentie onrechtmatig is.

De administratieve procedure voor zijn vrijlating is vanmiddag onmiddellijk in gang gezet.

Torilal verbleef tot dat moment op het politiebureau van Munder.