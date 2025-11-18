Hof van Justitie gelast onmiddellijke vrijlating van ondernemer Ryan Torilal

Het Hof van Justitie heeft vandaag beslist dat ondernemer Ryan Torilal per direct moet worden
vrijgelaten. Torilal werd onlangs aangehouden op verdenking van oplichting en valsheid in
geschrifte, maar volgens de Rechter-Commissaris (RC) ontbrak voldoende bewijs om zijn
detentie te rechtvaardigen.
Tijdens de toetsing van de aanhouding concludeerde de RC al dat de arrestatie niet langer kon
voortduren, onder meer vanwege ontbrekende dossierstukken en het gebrek aan concrete
aanwijzingen. Het Openbaar Ministerie (OM) ging echter in hoger beroep tegen deze beslissing,
waardoor Torilals vrijlating werd uitgesteld.
Het Hof heeft dit beroep nu ongegrond verklaard en het oordeel van de RC bevestigd. Daarmee
is definitief bepaald dat zijn verdere detentie onrechtmatig is.
De administratieve procedure voor zijn vrijlating is vanmiddag onmiddellijk in gang gezet.
Torilal verbleef tot dat moment op het politiebureau van Munder.