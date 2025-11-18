Minister Landveld belooft verbetering uitbetaling en modernisering openbaar vervoer

  • November 18, 2025

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) erkent dat er nog
steeds achterstanden zijn bij de uitbetaling van gelden aan boot- en bushouders. Onlangs
kwamen bushouders in actie en werden zij ontvangen door president Chan Santokhi. De minister
zelf was op dat moment afwezig vanwege een transportbijeenkomst in het buitenland.

Samen met het ministerie van Financiën en Planning zal TCT onderzoeken hoe de achterstanden
kunnen worden ingelopen én in de toekomst voorkomen. “De sector moet stabiliteit krijgen, en
tijdige uitbetaling is daar een cruciaal onderdeel van,” aldus Landveld.

Daarnaast heeft de minister gesprekken gevoerd met de bond van controleurs van het Nationaal
Vervoersbedrijf (NVB). Tijdens een bijeenkomst in Santo Domingo, georganiseerd door de Inter-
Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), benadrukte Landveld opnieuw dat digitalisering
noodzakelijk is om het openbaar vervoer efficiënter te organiseren.

Eerder onderzoek naar het busvervoer in Suriname wees uit dat het huidige wagenpark
verouderd is. Landveld stelt dat eerst een pilotproject bij de NVB moet worden uitgevoerd,
waarna modernisering van het particuliere busvervoer kan volgen.

“Moderniseren is noodzakelijk, maar dit moet stap voor stap en goed onderbouwd gebeuren,”
aldus de minister.

 

