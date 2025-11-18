Duizenden demonstreren bij COP30: grootste klimaatmars tot nu toe zet druk op wereldleiders

Zwarte jurken als symbool voor de “begrafenis” van fossiele brandstoffen, rode shirts voor het

bloed van omgekomen milieuactivisten en een zee van vlaggen en protestborden: duizenden

demonstranten trokken zaterdag door de straten tijdens de grootste protestdag van de jaarlijkse

VN-klimaatconferentie.

Met luide geluidssystemen op vrachtwagens en vertegenwoordigers van uiteenlopende sociale en

milieubewegingen, vormde de mars een bonte en krachtige stoet. Marisol Garcia, een Kichwa-

vrouw uit Peru die voorop liep, benadrukte dat de demonstranten gekomen zijn om wereldleiders

onder druk te zetten tot “meer humane beslissingen”.

De mars strekte zich uit over zo’n vier kilometer en voerde de demonstranten langs de

hoofdlocatie van de onderhandelingen, COP30. Eerder deze week werd de conferentie al twee

keer verstoord doordat demonstranten de locatie omsingelden, waarbij dinsdag twee beveiligers

lichtgewond raakten.

Op de conferentielocatie stond zaterdag een volledige dag aan gesprekken gepland, onder meer

over de jaarlijkse 300 miljard dollar aan klimaatfinanciering die rijke landen vorig jaar

toezegden. Deze middelen moeten arme landen helpen af te stappen van fossiele brandstoffen,

zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en schade door extreem weer te

compenseren.

Veel deelnemers waren opgelucht dat er in Brazilië meer ruimte is voor openlijk protest dan bij

eerdere klimaatconferenties in autoritaire landen zoals Azerbeidzjan, de Verenigde Arabische

Emiraten en Egypte. Duizenden vulden de straten, zover het oog reikte.

Voor jongerenleider Ana Heloisa Alves (27) was het de grootste klimaatmars die zij ooit

meemaakte. “Incredible. Je kunt al deze mensen niet negeren,” zei ze. Ze demonstreerde voor

bescherming van de Tapajós-rivier, die door de Braziliaanse overheid commercieel ontwikkeld

wil worden.

Pablo Neri, coördinator van de landarbeidersorganisatie MST in de deelstaat Pará, benadrukte

dat de organisatoren van COP30 meer burgers moeten betrekken. Volgens hem verschuift de

klimaatbeweging steeds sterker richting brede publieke participatie.

Opvallende performances waren er ook, zoals die van demonstrant Flavio Pinto uit Pará. In een

bruin pak, op stelten en met een hoge hoed in Amerikaanse kleuren, zwaaide hij met nepgeld

waarop het gezicht van Donald Trump stond. Zijn boodschap: “Imperialisme veroorzaakt

oorlogen en milieucrises.”

Vitoria Balbina van de Interstate Movement of Coconut Breakers van de Babaçu-palm, liep

samen met een groep vrouwen die koepelhoeden van palmbladeren droegen. Ze pleitte voor

betere toegang tot de bomen op privéterreinen, die van groot economisch en cultureel belang zijn. Volgens haar gaat de mars niet alleen over klimaatstrijd, maar ook over “een manier van

leven”.

Toeschouwers bleven stilstaan langs de route, sommigen op winkelgalerijen, anderen met

boodschappentassen in de hand. “Prachtig,” merkte een voorbijganger op terwijl hij de rood-wit-

groene vlaggenzee bewonderde.

De klimaatonderhandelingen gaan door tot vrijdag. Hoewel analisten geen grote nieuwe

akkoorden verwachten, hopen zij wel op vooruitgang rond eerdere beloften, vooral op het gebied

van financiële steun aan kwetsbare landen.