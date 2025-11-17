DSB viert 160 jaar met succesvolle Bigi Yari Run

De DSB Bigi Yari Run heeft zaterdag meer dan 3.000 enthousiaste deelnemers samengebracht,
tot grote tevredenheid van de organisatie. “Voor ons 160-jarig jubileum wilden we iets betekenen
voor de gemeenschap en tegelijkertijd een gezonde activiteit aanbieden,” zegt Gail Chin On
namens De Surinaamse Bank (DSB). “De enorme opkomst heeft onze verwachtingen ruim
overtroffen.”
Ruim 2.700 mensen namen deel aan de 6 kilometer lange wandeltocht door Paramaribo.
Daarnaast konden hardlopers meedoen aan de 5 km- of 10 km-wedstrijden, waarbij vooral de
10K sterk werd gedomineerd door internationale atleten.
Het start- en finishpunt lag bij het hoofdkantoor van DSB. Chin On kondigde aan dat de bank, ter
ere van het jubileumjaar, nog meerdere evenementen op de planning heeft. “Binnenkort
organiseren we onze traditionele Kresneti Fatu, en op 31 december vindt voor het eerst de DSB
Owru Yari viering plaats bij ons hoofdkantoor, open voor de hele gemeenschap.”
Een deel van de inkomsten uit de inschrijvingen zal worden gedoneerd. De namen van de
begunstigden worden binnenkort bekendgemaakt.
Uitslagen 10K
Mannen
- Ruben Lindongo (Frankrijk)
- Cleveland Thomas (Guyana)
- Lyles Anakaba (Suriname)
Vrouwen
- Jelesa Wright (Guyana)
- Stefania Padilla del Vale (Venezuela)
- Lycke Woittiez (Suriname)
Uitslagen 5K
Mannen
- Janiek Pomba (Suriname)
- Odylson Prika (Suriname)
- Shaquille Pikientio (Suriname)
Vrouwen
- Candice Zschuschen (Suriname)
- Romy Pigot (Suriname)
- Allanyx Brei (Suriname)