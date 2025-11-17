DSB viert 160 jaar met succesvolle Bigi Yari Run

De DSB Bigi Yari Run heeft zaterdag meer dan 3.000 enthousiaste deelnemers samengebracht,

tot grote tevredenheid van de organisatie. “Voor ons 160-jarig jubileum wilden we iets betekenen

voor de gemeenschap en tegelijkertijd een gezonde activiteit aanbieden,” zegt Gail Chin On

namens De Surinaamse Bank (DSB). “De enorme opkomst heeft onze verwachtingen ruim

overtroffen.”

Ruim 2.700 mensen namen deel aan de 6 kilometer lange wandeltocht door Paramaribo.

Daarnaast konden hardlopers meedoen aan de 5 km- of 10 km-wedstrijden, waarbij vooral de

10K sterk werd gedomineerd door internationale atleten.

Het start- en finishpunt lag bij het hoofdkantoor van DSB. Chin On kondigde aan dat de bank, ter

ere van het jubileumjaar, nog meerdere evenementen op de planning heeft. “Binnenkort

organiseren we onze traditionele Kresneti Fatu, en op 31 december vindt voor het eerst de DSB

Owru Yari viering plaats bij ons hoofdkantoor, open voor de hele gemeenschap.”

Een deel van de inkomsten uit de inschrijvingen zal worden gedoneerd. De namen van de

begunstigden worden binnenkort bekendgemaakt.

Uitslagen 10K

Mannen

Ruben Lindongo (Frankrijk) Cleveland Thomas (Guyana) Lyles Anakaba (Suriname)

Vrouwen

Jelesa Wright (Guyana) Stefania Padilla del Vale (Venezuela) Lycke Woittiez (Suriname)

Uitslagen 5K

Mannen

Janiek Pomba (Suriname) Odylson Prika (Suriname) Shaquille Pikientio (Suriname)

Vrouwen