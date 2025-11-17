Meervoudige inbreker “NIA” aangehouden na herkenning op camerabeelden

De 24-jarige veelpleger N.H., beter bekend als “NIA”, is op vrijdag 14 november 2025

aangehouden door de politie van Jarikaba. Zijn arrestatie volgde een dag nadat een bewoner,

R.A., aangifte deed van een woninginbraak aan de Lakatanweg.

Volgens de aangever verschaft de dader zich toegang tot de woning door drie shutterglazen uit

het slaapkamerraam te verwijderen. Uit de woning werden een fles parfum en een geldbedrag in

SRD weggenomen. Camerabeelden van een buurtbewoner brachten snel duidelijkheid: de politie

herkende de inbreker onmiddellijk als de bekende verdachte N.H.

Agenten zetten direct de achtervolging in en troffen N.H. aan op zijn woonadres in het ressort

Jarikaba. Hij werd ter plekke aangehouden. Tijdens het onderzoek werd de gestolen parfum

gevonden op de vliering van zijn slaapkamer. De verdachte bekende dat hij het gestolen geld had

uitgegeven aan drugs en alcohol. In zijn broekzakken trof de politie bovendien marihuana en

vloeipapier aan, die in beslag werden genomen.

Uit het verdere onderzoek blijkt dat N.H. zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere

woninginbraken in het ressort Jarikaba. Hij sloeg steeds alleen toe, voornamelijk tijdens de

ochtenduren wanneer bewoners niet thuis waren. Zijn werkwijze was telkens hetzelfde:

shutterglazen verwijderen en vervolgens de woning binnendringen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld, in afwachting

van het verdere onderzoek.