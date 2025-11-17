Vermogensregistratie voor politici van start: formulier na twee jaar eindelijk beschikbaar

Vanaf 17 november kunnen alle publieke functionarissen waaronder ministers, parlementariërs

en andere hoge ambtsdragers officieel hun vermogen en inkomsten laten registreren bij een

notaris. Minister Harish Monorath van Justitie en Politie heeft met een nieuwe beschikking de

laatste stap gezet om het staatsbesluit uit 2023 volledig uit te voeren.

Het formulier voor vermogensregistratie, dat al sinds 2023 in voorbereiding was, is nu

gepubliceerd op de website van de Corruptie Preventie Commissie (CPC), de nieuwe naam voor

de voormalige Anticorruptiecommissie. Publieke functionarissen krijgen drie maanden de tijd

om hun verklaring in te dienen.

De registratie markeert het startpunt van het formele beginvermogen van elke functionaris.

Hoewel het oorspronkelijke formulier volgens politici te ver ging, is het na enkele aanpassingen

als werkbaar beoordeeld. In het staatsbesluit is ook geregeld hoe toekomstige aanvullingen of

wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Andere onderdelen zijn juist aangescherpt. Zo komt er een verificatie van de opgegeven

vermogens en wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld wanneer een vermogen boven een

bepaalde grens toeneemt. Ook is een publicatieplicht toegevoegd, zodat meer transparantie wordt

gegarandeerd.

De CPC zal niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming van personen die meldingen doen

over vermogens van publieke functionarissen. Die taak valt buiten haar bevoegdheden.

Volgens de regels moeten de formulieren worden ingediend bij een notaris, die het document

verzegeld bewaart. Alleen de procureur-generaal mag het formulier opvragen. Na afloop van de

ambtstermijn blijft de verklaring nog een jaar bij de notaris in bewaring.

De verplichting tot vermogensregistratie is opgenomen in de Anticorruptiewet van 2017 en is

gebaseerd op de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie van de Organisatie van

Amerikaanse Staten (OAS).