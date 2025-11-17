Hof van Justitie behandelt hoger beroep tegen aanhouding directeur SDS Agriculture

De directeur van SDS Agriculture and Industrial Farm N.V., Ryan Torilal, is nog steeds niet op
vrije voeten. Hoewel zijn aanhouding vrijdag door de rechter-commissaris onrechtmatig werd
bevonden, kwam hij niet vrij omdat het Openbaar Ministerie direct hoger beroep heeft
aangetekend. Het Hof van Justitie zal zich nu over de zaak buigen op basis van artikel 54c lid Sv,
waardoor de onmiddellijke invrijheidstelling van Torilal is opgeschort.
Torilal wordt verdacht van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering. Het
onderzoek richt zich op de vermoedelijke verkoop van staatsvee en landbouwmachines zonder
toestemming van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Daarnaast zouden de
betrokkenen geprobeerd hebben het ministerie voor SRD 86 miljoen te misleiden met valse
documenten over runderen afkomstig uit Brazilië.
Eerder in het onderzoek werd ook Anand Chotkan, directeur Veeteelt bij LVV, aangehouden.
Onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) bracht ernstige onregelmatigheden
aan het licht.