Hof van Justitie behandelt hoger beroep tegen aanhouding directeur SDS Agriculture

De directeur van SDS Agriculture and Industrial Farm N.V., Ryan Torilal, is nog steeds niet op

vrije voeten. Hoewel zijn aanhouding vrijdag door de rechter-commissaris onrechtmatig werd

bevonden, kwam hij niet vrij omdat het Openbaar Ministerie direct hoger beroep heeft

aangetekend. Het Hof van Justitie zal zich nu over de zaak buigen op basis van artikel 54c lid Sv,

waardoor de onmiddellijke invrijheidstelling van Torilal is opgeschort.

Torilal wordt verdacht van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering. Het

onderzoek richt zich op de vermoedelijke verkoop van staatsvee en landbouwmachines zonder

toestemming van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Daarnaast zouden de

betrokkenen geprobeerd hebben het ministerie voor SRD 86 miljoen te misleiden met valse

documenten over runderen afkomstig uit Brazilië.

Eerder in het onderzoek werd ook Anand Chotkan, directeur Veeteelt bij LVV, aangehouden.

Onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) bracht ernstige onregelmatigheden

aan het licht.