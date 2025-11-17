Uitspraak in hoger beroep Pakittow op 28 januari

De uitspraak in de hogerberoepszaak van Stephano ‘Pakittow’ Biervliet wordt op 28 januari
verwacht. De waarnemend procureur-generaal, Shanta Mahadew, heeft het Hof verzocht het
vonnis van 2 augustus 2024 te bevestigen, verwijzend naar eerdere getuigenverklaringen en de
beschikbare bewijslast.
Pakittow werd eerder veroordeeld tot 400 dagen gevangenisstraf, waarvan 391 dagen
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij werd schuldig bevonden aan opruiing en
poging tot zware mishandeling tijdens de protesten van 17 februari 2023, die uitmondden in
ernstige rellen waarbij tal van winkels en bedrijven in Paramaribo werden geplunderd en
vernield.
De activist heeft steeds volgehouden dat hij nooit heeft aangezet tot geweld of vernieling. Met
het hoger beroep hoopt hij zijn veroordeling ongedaan te maken.