Hof van Justitie beslist over hoger beroep Ryan Torilal na onrechtmatige aanhouding

Rechter-commissaris Roy Elgin heeft vrijdag de inverzekeringstelling van Ryan Kenneth Torilal
onrechtmatig verklaard en onmiddellijke invrijheidstelling bevolen. Volgens de rc waren de
verdenkingen van oplichting en valsheid in geschrifte onvoldoende onderbouwd om zijn
vrijheidsbeneming te rechtvaardigen. Het dossier bevatte te weinig concrete feiten en
aanwijzingen om voorlopige hechtenis toe te passen.
Daarnaast merkte de rc op dat de overeenkomst waarop het onderzoek is gebaseerd mogelijk niet
rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat Anand Chotkan, directeur Veeteelt bij LVV, niet
tekeningsbevoegd was namens de Staat. Ook ontbraken aanwijzingen dat Torilal opzettelijk
handelde of daadwerkelijk een poging tot oplichting heeft gepleegd.
Het Openbaar Ministerie heeft echter direct hoger beroep ingesteld op grond van artikel 54c lid 1
Sv, waardoor de onmiddellijke vrijlating van Torilal is gestuit. In een schriftelijke mededeling
aan het politiebureau Munder bevestigde het OM dat het op vrijdag om 11.34 uur via WhatsApp
kennis heeft genomen van de beslissing van de rc.
Torilal blijft daardoor voorlopig in hechtenis totdat het Hof van Justitie over het beroep heeft
geoordeeld.