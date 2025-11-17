Hof van Justitie beslist over hoger beroep Ryan Torilal na onrechtmatige aanhouding

Rechter-commissaris Roy Elgin heeft vrijdag de inverzekeringstelling van Ryan Kenneth Torilal

onrechtmatig verklaard en onmiddellijke invrijheidstelling bevolen. Volgens de rc waren de

verdenkingen van oplichting en valsheid in geschrifte onvoldoende onderbouwd om zijn

vrijheidsbeneming te rechtvaardigen. Het dossier bevatte te weinig concrete feiten en

aanwijzingen om voorlopige hechtenis toe te passen.

Daarnaast merkte de rc op dat de overeenkomst waarop het onderzoek is gebaseerd mogelijk niet

rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat Anand Chotkan, directeur Veeteelt bij LVV, niet

tekeningsbevoegd was namens de Staat. Ook ontbraken aanwijzingen dat Torilal opzettelijk

handelde of daadwerkelijk een poging tot oplichting heeft gepleegd.

Het Openbaar Ministerie heeft echter direct hoger beroep ingesteld op grond van artikel 54c lid 1

Sv, waardoor de onmiddellijke vrijlating van Torilal is gestuit. In een schriftelijke mededeling

aan het politiebureau Munder bevestigde het OM dat het op vrijdag om 11.34 uur via WhatsApp

kennis heeft genomen van de beslissing van de rc.

Torilal blijft daardoor voorlopig in hechtenis totdat het Hof van Justitie over het beroep heeft

geoordeeld.