Patricia Herfst-Macintosh en Ramon Frederik officieel benoemd bij Douanedienst

Mevrouw Patricia Herfst-Macintosh en de heer Ramon Frederik zijn op vrijdag 14 november
officieel geïnstalleerd als respectievelijk Inspecteur en Plaatsvervangend Hoofd van de Inspectie
der Invoerrechten en Accijnzen. De ceremonie vond plaats op het kantoor van de Inspectie aan
de Havenlaan.
Minister van Financiën en Planning, drs. Adelien Wijnerman, benadrukte het belang van een
sterke Douanedienst voor het financieel herstel van het land. “De Douane speelt een sleutelrol bij
het stabiliseren van het overheidsbudget. Professionalisering van de dienst blijft een prioriteit,”
aldus de minister.
Directeur van de Belastingdienst, mevrouw Marita Lautan-Wijnerman, prees de benoemingen als
een belangrijke stap voor beide functionarissen en onderstreepte het gezamenlijke streven naar
kwaliteit, rechtszekerheid en handhaving. Vakbondsvoorzitter Joyce de Vlugt roemde de inzet en
expertise van Herfst-Macintosh en sprak volledige steun uit voor het nieuwe leiderschap.
Inspecteur Herfst-Macintosh deelde haar motto: “Waar grenzen eindigen, begint onze
verantwoordelijkheid.” Met 34 jaar ervaring binnen de Douanedienst ziet zij uitdagingen als
kansen om de dienst verder te versterken en betrouwbaarder te maken.