Patricia Herfst-Macintosh en Ramon Frederik officieel benoemd bij Douanedienst

Mevrouw Patricia Herfst-Macintosh en de heer Ramon Frederik zijn op vrijdag 14 november

officieel geïnstalleerd als respectievelijk Inspecteur en Plaatsvervangend Hoofd van de Inspectie

der Invoerrechten en Accijnzen. De ceremonie vond plaats op het kantoor van de Inspectie aan

de Havenlaan.

Minister van Financiën en Planning, drs. Adelien Wijnerman, benadrukte het belang van een

sterke Douanedienst voor het financieel herstel van het land. “De Douane speelt een sleutelrol bij

het stabiliseren van het overheidsbudget. Professionalisering van de dienst blijft een prioriteit,”

aldus de minister.

Directeur van de Belastingdienst, mevrouw Marita Lautan-Wijnerman, prees de benoemingen als

een belangrijke stap voor beide functionarissen en onderstreepte het gezamenlijke streven naar

kwaliteit, rechtszekerheid en handhaving. Vakbondsvoorzitter Joyce de Vlugt roemde de inzet en

expertise van Herfst-Macintosh en sprak volledige steun uit voor het nieuwe leiderschap.

Inspecteur Herfst-Macintosh deelde haar motto: “Waar grenzen eindigen, begint onze

verantwoordelijkheid.” Met 34 jaar ervaring binnen de Douanedienst ziet zij uitdagingen als

kansen om de dienst verder te versterken en betrouwbaarder te maken.