Kong Ngie Tong Sang viert 145 jaar: President Simons prijst vereniging als pijler vannatievorming

President Jennifer Simons heeft de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang omschreven als

een blijvende en waardevolle partner in de verdere versterking van Suriname. Zij sprak zaterdag

15 november tijdens de viering van het 145-jarig jubileum van de organisatie, gehouden in het

hoofdkwartier van de vereniging. Het thema van de viering, “Eeuwig erfgoed, glorie in de

toekomst”, benadrukte de bijdrage van de vereniging aan zowel de Chinese als de Surinaamse

gemeenschap sinds haar oprichting in 1880.

Simons prees Kong Ngie Tong Sang als een vaste waarde binnen de samenleving, die sinds de

vroege Chinese immigratie een belangrijk cultureel en maatschappelijk fundament heeft gelegd.

Volgens de president heeft de vereniging niet alleen haar eigen cultuur en tradities gekoesterd,

maar ook een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de bredere Surinaamse gemeenschap. Dit

maakt de organisatie volgens haar tot een essentieel onderdeel van de natievorming.

“Kong Ngie Tong Sang is een organisatie die haar wortels eert, maar haar takken en vruchten

deelt met heel Suriname. Dat is natievorming: erkennen, herkennen en elkaar versterken,” aldus

Simons. Ze sprak de hoop uit dat de vereniging ook in de toekomst een bron van kracht, cultuur

en inspiratie blijft.

De Chinese ambassadeur Lin Ji stond stil bij de historische betekenis van de vereniging als de

eerste Chinese organisatie in Suriname. Hij benadrukte dat de aanwezigheid van het staatshoofd

een teken is van erkenning door de Surinaamse regering en samenleving. Lin moedigde de

vereniging aan om een nog grotere rol te spelen in het versterken van de vriendschap tussen

Suriname en China en in de verdere economische en sociale ontwikkeling van het land.

Parlementariër Jeffrey Lau, tevens secretaris van de Suriname Chinese United Association

(SCUA), benadrukte eveneens de onschatbare bijdrage van de vereniging. Hij wees op

initiatieven zoals de oprichting van de Chinese school en noemde het geplande bejaardentehuis

als een belangrijk toekomstig project.

De viering werd afgesloten met een gezamenlijk diner, donaties aan de tehuizen Leliëndaal,

Ramoth en Fatima Oord, en diverse Chinese culturele optredens.