SSB introduceert drie nieuwe kwaliteitsdiensten tijdens World Quality Week

In het kader van World Quality Week 2025 lanceert het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), de werkarm van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), drie vernieuwde diensten om Surinaamse bedrijven beter te ondersteunen bij het werken volgens internationale kwaliteitsnormen. De officiële lancering vindt vrijdag 14 november 2025 online plaats via de website van het SSB.

De nieuwe diensten zijn gericht op het versterken van kwaliteitssystemen binnen organisaties en het vergroten van hun erkenning, zowel nationaal als internationaal. Het gaat om:

Begeleiding richting ISO-certificering

ISO-certificering via geaccrediteerde partners

Het vernieuwde Nationaal ISO Register (NIR)

Organisaties die willen starten met ISO-certificering kunnen vanaf nu rekenen op deskundige begeleiding van het SSB. Afhankelijk van de behoeften biedt het SSB, samen met consultants, ondersteuning bij:

het opzetten van een kwaliteitssysteem

het trainen van personeel,

en het uitvoeren van verbetertrajecten.

Deze ondersteuning helpt bedrijven om stapsgewijs te voldoen aan internationale kwaliteitsnormen.

Hoewel het SSB zelf niet certificeert, werkt het via een Memorandum of Understanding (MoU) samen met een internationaal erkende en geaccrediteerde certificeringsinstantie die actief is in Suriname. Hierdoor kunnen bedrijven zich lokaal laten certificeren voor onder meer:

ISO 9001 (kwaliteit)

ISO 14001 (milieu)

ISO 22000 (voedselveiligheid)

ISO 27001 (informatiebeveiliging)

ISO 45001 (arbeidsveiligheid)

Dit maakt certificering toegankelijker, betaalbaarder en betrouwbaarder voor Surinaamse organisaties.

Het Nationaal ISO Register wordt opnieuw geïntroduceerd als openbare lijst van alle ISO-gecertificeerde organisaties in Suriname. Dit zorgt voor transparantie en biedt zowel overheid als bedrijfsleven de mogelijkheid om certificeringsstatus eenvoudig te controleren.

Organisaties die in het register worden opgenomen, vergroten bovendien hun zichtbaarheid en versterken hun professionele imago.

Met de introductie van deze drie diensten zet het SSB een belangrijke stap richting een sterkere kwaliteitsstructuur in Suriname. Het bureau ondersteunt ondernemingen bij groei, verhoogt hun betrouwbaarheid en helpt hen sterker te staan op de internationale markt.