Schietincident in Bomapolder: Man (57) aangehouden na ruzie binnen gezin

Aan de Bomapolder, Serie 11, heeft een 57-jarige man vanmorgen rond 09.30 uur tijdens een uit de hand gelopen ruzie meerdere schoten met een jachtgeweer gelost in de richting van zijn echtgenote. De aanleiding zou liggen in relationele problemen binnen het gezin.

De schoten raakten geen personen, maar troffen wel twee nabijgelegen woningen en een geparkeerde auto, die allemaal zichtbare kogelinslagen opliepen.

De politie was snel ter plaatse en wist de man zonder verdere incidenten aan te houden. Het jachtgeweer is in beslag genomen voor onderzoek. De politie zet het onderzoek naar de exacte toedracht voort.

