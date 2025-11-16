Twee jongemannen aangehouden voor gewelddadige diefstal in stadscentrum

De politie heeft op vrijdag 14 november 2025 de verdachten J.T. (20) en C.M. (21) aangehouden wegens diefstal met geweld.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat het slachtoffer werkzaamheden had verricht voor de twee mannen en herhaaldelijk om zijn betaling had gevraagd. Ondanks eerdere toezeggingen ontvingen zijn verzoeken steeds uitstel. Rond 01.00 uur ontmoette hij de verdachten in het stadscentrum om eindelijk zijn geld te krijgen. Daar ontdekte hij dat het bedrag lager was dan afgesproken. Toen hij hen hierop aansprak, reageerden de mannen agressief.

De verdachten pakten een stuk hout van de grond en bedreigden het slachtoffer. Onder dwang moest hij zijn persoonlijke bezittingen afstaan, waaronder zijn mobiele telefoon en het geld dat hij zojuist had ontvangen. Hierna gingen de mannen er vandoor.

De benadeelde schakelde onmiddellijk de politie in. Aan de hand van de verstrekte signalementen wisten agenten de verdachten kort daarna te lokaliseren aan de Waterkant ter hoogte van Ansare. Beide mannen werden aangehouden. Bij de arrestatie werden een scherp voorwerp en de gestolen goederen aangetroffen en in beslag genomen.

J.T. en C.M. zijn voorgeleid op het politiebureau Centrum. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn zij in verzekering gesteld.