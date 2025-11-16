Energiebeurs NH trekt grote belangstelling voor duurzame oplossingen

De eerste editie van de Energiebeurs van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is met succes afgesloten. Volgens projecttrekker Claudine Saaki groeit het energieverbruik van zowel huishoudens als bedrijven snel. “Veel mensen zoeken naar manieren om hun toenemende energiebehoefte te dekken en tegelijk kosten te besparen. Tijdens de beurs hebben we veel vragen kunnen beantwoorden en praktische oplossingen aangeboden,” aldus Saaki.

De beurs vond plaats in het kader van de Caricom Energy Month, die dit jaar het motto “Invest, Innovate, Sustain. Leading the Charge in Energy Frontiers” draagt. In Utopia Heritage presenteerden dertien exposanten uit Suriname, Frankrijk en China een divers aanbod aan energie-innovaties. Bezoekers konden kennismaken met producten variërend van zonnepanelen en huishoudelijke batterijen tot systemen voor grootschalige energieopslag voor bedrijven en grote gebouwen.

Met de opkomst van e-bikes en volledig elektrische voertuigen groeit ook de vraag naar oplaadmogelijkheden. De beurs bood verschillende oplossingen voor deze snel uitbreidende gebruikersgroep. Daarnaast werden krachtigere powerbanks voor onderweg gepresenteerd, bedoeld voor het opladen van laptops en andere apparaten.

Saaki benadrukt dat er een duidelijke behoefte is aan herhaling van het evenement, liefst op grotere schaal. “We zijn zeer tevreden over de opkomst. De interesse in alternatieve energiebronnen was enorm. Mensen willen bewuster omgaan met hun energieverbruik en zoeken naar zuinigere apparaten of voordeligere energieoplossingen. Het doel van de beurs was dan ook om bezoekers te informeren over de nieuwste innovaties, vooral op het gebied van schone en duurzame energie.”