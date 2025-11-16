Ricardo Panka beëdigd als Surinaams ambassadeur in Nederland

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 14 november 2025 Ricardo Panka beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname bij het Koninkrijk der Nederlanden. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis. President Simons benadrukte tijdens haar toespraak het belang van een vernieuwde, gelijkwaardige en toekomstgerichte relatie tussen beide landen, met bijzondere aandacht voor economische, sociale en culturele samenwerking.

Volgens het staatshoofd hebben Suriname en Nederland een lange, maar niet altijd evenwichtige geschiedenis gedeeld. Daarom richt de regering zich nu op een versterking van de banden, met prioriteit voor economische diplomatie, onderwijs, gezondheidszorg, toerisme en de agro-sector. Ook riep zij op tot intensieve samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de private sector.

Ambassadeur Panka stelde in zijn toespraak dat deze nieuwe fase in de bilaterale relatie vraagt om een constructieve politieke dialoog met duidelijke en meetbare resultaten. Hij onderstreepte bovendien het belang van de Surinaamse gemeenschap in Nederland, die volgens hem “een brug vormt tussen beide samenlevingen”.

Volgens Panka is de interesse vanuit Nederland om te investeren in Suriname groot. “Mijn taak is om deze kansen te begeleiden binnen de beleidskaders van de regering en te zorgen dat onze samenwerking zich verder verdiept,” verklaarde hij. Naast culturele projecten zal hij vooral inzetten op sociaal-economische diplomatie, passend bij de prioriteiten van de regering-Simons.

De diplomaat, die eerder functies vervulde in onder andere Mexico, benadrukte dat hij zich volledig bewust is van de hoge verwachtingen aan beide zijden van de oceaan. Hij noemde zijn nieuwe rol “een grote verantwoordelijkheid” en gaf aan vastberaden te zijn om de relatie tussen Suriname en Nederland naar een hoger niveau te tillen.

