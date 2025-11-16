TCT start herregistratie particuliere lijnbussen voor beter en efficiënter openbaar vervoer

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) start op maandag 17 november 2025 met een grootscheepse herregistratie van alle particuliere lijnbussen die actief zijn op de ruim zestig routes in Suriname. De herregistratieperiode loopt tot en met 6 maart 2026. Bushouders krijgen in deze periode de gelegenheid hun bestaande registratie te vernieuwen bij de dienst Openbaar Vervoer van het directoraat Toerisme.

In een interview met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) benadrukt Sabrina Korendam, waarnemend hoofd van de dienst Openbaar Vervoer, dat de herregistratie essentieel is voor een transparant en actueel overzicht van het openbaar vervoer. “Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal geregistreerde bushouders. Het systeem moet dringend worden bijgewerkt, want momenteel zijn niet alle bushouders opgenomen bij het ministerie,” aldus Korendam.

Daarnaast wijst zij op het probleem van bussen die de toegewezen routes vermijden, wat hinder veroorzaakt voor reizigers. De dienst Openbaar Vervoer zal hier streng tegen optreden. “Er komen verschillende strafmaatregelen. Een bushouder kan bijvoorbeeld tijdelijk worden geschorst, afhankelijk van de ernst van de situatie.”

Het ministerie roept alle bushouders dan ook op om zich binnen de gestelde periode aan te melden en de vereiste documenten mee te nemen. Het gaat onder meer om de originele busvergunning, beschikking, verklaring, nummer- en inschrijvingsbewijs, geldige keuring en verzekering, het rijbewijs en kopieën van al deze documenten.

De herregistratie vindt plaats bij het directoraat Toerisme, gevestigd op het terrein van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat.