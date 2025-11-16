Sandew Hira presenteert vernieuwde dekoloniale geschiedschrijving aan president Simons

Auteur en historicus Dew Baboeram, bekend onder het pseudoniem Sandew Hira, heeft op vrijdag 14 november 2025 zijn nieuwste boek Van Priary tot en met De Kom, een dekoloniale geschiedenis van het verzet tegen kolonialisme in Suriname 1630-1940 overhandigd aan president Jennifer Simons. De overhandiging vond plaats op het Kabinet van de President. Baboeram benadrukte dat het een bijzondere eer was te vernemen dat het staatshoofd zijn werk consequent volgt.

Volgens de schrijver reageerde president Simons enthousiast op het boek en gaf zij aan dat dit werk, samen met dat van Anton de Kom, tot de belangrijkste publicaties over de Surinaamse geschiedenis behoort. De eerste versie van Van Priary tot en met De Kom werd 43 jaar geleden geschreven. De nieuwe editie is volledig herzien en geactualiseerd vanuit een dekoloniaal perspectief. “Ik heb de geschiedenis herschreven, en daar hebben het staatshoofd en ik uitgebreid over gesproken,” aldus Baboeram.

Met zijn boek wil de auteur benadrukken dat de geschiedenis van Suriname doordrenkt is van verzet en strijd voor vrijheid. “Dit werk brengt de strijd voor onafhankelijkheid en bevrijding van de Republiek Suriname helder in kaart,” legt hij uit. Hij hoopt bovendien dat kunstenaars zich door de verhalen laten inspireren om nieuwe gedichten, liederen en toneelstukken te maken. “Kunstenaars moeten nu inkomen!”

Een bijzonder hoofdstuk in het boek gaat over Flora en Séry, twee moedige Saramaccaanse vrouwen uit de 18e eeuw die een cruciale rol speelden in de strijd tegen slavernij. Hun verhaal, eerder opgetekend door Anton de Kom, blijft voor Baboeram een bron van inspiratie. Flora en Séry werden zwaar gemarteld omdat zij geweigerd hadden de locatie van hun dorp te verraden. Ze stierven zonder hun gemeenschap in gevaar te brengen.

Baboeram pleit ervoor dat hun moed een zichtbare plek krijgt in de nationale herinneringscultuur. Hij stelt voor om bij het presidentieel paleis een standbeeld van Flora en Séry te plaatsen, zodat zij jaarlijks op 26 november – de dag na de onafhankelijkheid – kunnen worden geëerd. Daarbij verwijst hij naar Bob Marley’s Redemption Song en de woorden: “Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.”

“Laten we dat doen door deze vrouwen te eren,” besluit hij.