Regering hervat Nationaal Schoolvoedingsprogramma per 1 december

De regering heeft besloten het Nationaal Schoolvoedingsprogramma te continueren en per 1 december opnieuw van start te laten gaan. Om volledige transparantie te waarborgen, wordt de verdere uitvoering van het programma via een openbare aanbesteding geregeld. In dit kader vond op vrijdag 14 november een verplichte inlichtingendag plaats.

Het programma, in 2023 ingevoerd en aanvankelijk uitgevoerd door Breadilicious N.V. op basis van een afwijkingsresolutie, werd door de nieuwe regering-Simons/Rusland aangetroffen met een aflopend contract dat eind augustus is verlopen. De keuze voor openbare aanbesteding moet zorgen voor een eerlijke selectie van bedrijven die het zogeheten “broodjesproject” op een duurzame en efficiënte manier kunnen uitvoeren. Meer dan 25 bedrijven hebben zich reeds ingeschreven voor de aanbesteding op 21 november.

De regering streeft ernaar het project te verbeteren en structureel te verankeren in het nationale beleid. President Jennifer Simons benadrukte in haar eerste jaarrede op 30 september dat schoolvoeding goed gecoördineerd moet worden verstrekt. Het doel is dat iedere leerling toegang heeft tot een voedzame maaltijd, niet als vorm van sociale hulp, maar als een fundamenteel recht.

Volgens het staatshoofd draagt schoolvoeding bij aan betere leerprestaties, hogere schoolaanwezigheid en een verbeterde gezondheid van kinderen. De regering stelt duidelijk dat geen enkel kind honger mag lijden, en dat toegang tot voeding nooit een belemmering mag vormen voor leren, groeien en naar school gaan.