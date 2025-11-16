Suriname benadrukt regionale samenwerking tijdens ACTO-ministeriële meeting op COP30

Suriname heeft op donderdag 13 november deelgenomen aan de Meeting of Environment Ministers van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), gehouden in het ACTO-paviljoen in de Blue Zone van COP30 in Belém. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ministers en hoge vertegenwoordigers uit de Amazone-regio samen om te spreken over versterkte samenwerking, bescherming van het Amazonegebied en gezamenlijke klimaatactie.

Het Surinaamse land werd vertegenwoordigd door René Ali Somopawiro, directeur Onderzoek & Ontwikkeling van Stichting Bosbeheer & Bostoezigt, en Ivette Patterzon, onderdirecteur Klimaatverandering van het Ministerie van Olie, Gas en Milieu.

In de openingssessie onderstreepte ACTO het wereldwijde belang van het Amazonewoud: een cruciaal klimaatsysteem, thuis voor meer dan 500 inheemse gemeenschappen en inmiddels voor 47% wettelijk beschermd. De lidstaten werden opgeroepen om de ecologische samenhang van het woud te bewaken, ontbossing te stoppen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

In zijn toespraak benadrukte Somopawiro het belang van ACTO als pijler voor regionale samenwerking. Hij verwees naar de gezamenlijke beslissingen, meer dan dertig jaar geleden, om Amazonelanden te ondersteunen bij het opzetten van nationale bosmonitoringssystemen—aanknopingspunten die nu nog steeds de basis vormen voor effectief klimaat- en bosbeheer.

Somopawiro gaf aan dat Suriname zijn nationale monitoringscapaciteit mede heeft opgebouwd dankzij technische samenwerking met Brazilië, een expertise die het land vandaag ook deelt met andere ACTO-lidstaten. Hij riep op om technologie, wetenschap en traditionele kennis blijvend te verbinden en te delen binnen de regio.

Tijdens de meeting werd officieel aangekondigd dat de eerste fase van ACTO’s Regional Project – Forests and Climate Change is goedgekeurd.

Het project, ontwikkeld met het Braziliaanse ruimteonderzoeksinstituut INPE en ingediend bij het Amazon Fund van BNDES, ontving op 4 november 2025 eligibility-goedkeuring van het CCOp.

Het project richt zich op:

Versterking van regionale monitoring van ontbossing en bosdegradatie

Uitbreiding van wetenschap- en technologie-infrastructuurVerbetering van waardering van ecosysteemdiensten

Transparantie en gezamenlijke data-analyse tussen ACTO-landen

Alle acht ACTO-lidstaten steunen het project unaniem.

Vooruitblik: intensievere samenwerking via CEMAC

ACTO kondigde tevens aan dat de reactivering van de Special Commission on Environment and Climate (CEMAC) volop in voorbereiding is. Dit platform, dat nationale klimaatbeleid koppelt aan regionale besluitvorming, moet in mei 2026 volledig operationeel zijn. Het nieuwe vijfjarige programma Living Amazon, gefinancierd door het Green Climate Fund en de Wereldbank, zal extra middelen beschikbaar stellen voor capaciteitsversterking en grensoverschrijdende samenwerking.

De ministeriële meeting biedt Suriname de kans om zijn positie binnen de Amazone-regio verder te versterken, met focus op:

Duurzame bos- en klimaatgovernance

Monitorings- en datagestuurde besluitvorming

Deelname aan de regionale socio-bio-economische agenda

Verdere kennisuitwisseling op Amazonebreed niveau

Met de goedkeuring van de eerste fase van het project Forests and Climate Change staat Suriname klaar om zijn bijdrage voort te zetten aan regionale monitoring, duurzame benutting en bescherming van het Amazonegebied, en gezamenlijke klimaatactie.