Jongeren ontdekken Surinaams erfgoed tijdens interactieve speurtocht

Ruim 220 jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben zaterdag 15 november een bijzondere speurtocht door Paramaribo afgelegd, waarbij ze spelenderwijs kennis opdeden over de geschiedenis, cultuur en het erfgoed van Suriname. De activiteit begon om 10.00 uur en werd georganiseerd door de Srefidensi Commissie in samenwerking met Scouting Suriname.

De deelnemers trokken in zelfgekozen groepen waaronder Redi Rosu en Faya Lobi door de hoofdstad. Conrad Acton, lid van de Srefidensi Commissie én vertegenwoordiger van Scouting Suriname, vertelt dat de speurtocht bewust is ontworpen om jongeren op een moderne manier te prikkelen. “We zien dat veel jongeren weinig interesse hebben in geschiedenis. Daarom brengen we het naar hen toe, op een speelse en interactieve manier. Ze mogen hun telefoon gebruiken om informatie op te zoeken, maar we leren ze ook dat eerlijk spelen belangrijk is.”

De route leidde langs tal van historische plekken: van de Eddy Brumastraat en Fred Derbystraat tot de Dr. Sophie Redmondstraat, de Centrale Markt en de Jodenbreestraat. Na een stop bij het beeld van Janey Tetary aan de Henck Arronstraat, liep het vervolg richting de Grote Combéweg en het Onafhankelijkheidsplein. In een derde onderdeel lag de focus op de betekenis van erfgoed en oude gebiedsnamen.

In groepen van vijf tot tien deelnemers voerden de jongeren uitdagende opdrachten uit, zoals het opsporen van monumenten aan de hand van aanwijzingen, het herkennen van locaties op kaarten, het onderzoeken van historische plekken als de Oranjetuin en het verzamelen van informatie over Surinaamse films. “We willen dat ze actief nadenken en de stad echt intrekken om antwoorden te vinden. Dat maakt het leerzaam én leuk,” aldus Acton.

Naast kennisoverdracht wil de organisatie jongeren laten kennismaken met scouting als methode voor persoonlijke ontwikkeling. “Het is een combinatie van scouts en niet-scouts. Hopelijk raken meer jongeren enthousiast om scout te worden. Zo stimuleren we discipline, samenwerking en betrokkenheid.”

De speurtocht maakt deel uit van de activiteiten rond de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname, waarbij jongeren centraal staan.