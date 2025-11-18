Chinese ambassadeur Lin Ji bezoekt minister Baasaron om samenwerking verder teversterken

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Lin Ji, heeft een kennismakingsbezoek gebracht
aan minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische
Innovatie (EZOTI). Tijdens het bezoek, dat op vrijdag 14 november 2025 plaatsvond in de
vergaderzaal van het ministerie, is gesproken over het verdiepen en versterken van de bilaterale
samenwerking tussen beide landen.
Ambassadeur Lin Ji gaf aan dat China bereid is de samenwerking met Suriname verder uit te
bouwen. Hij benadrukte dat lopende en toekomstige projecten in afstemming met de nieuwe
regering zullen worden voortgezet. Daarbij zullen Chinese bedrijven technische ondersteuning
bieden in nauwe samenwerking met Surinaamse professionals. De ambassadeur onderstreepte
tevens het belang van het blijven versterken van de langdurige relatie op het gebied van handel
en ontwikkeling.
Minister Baasaron verklaarde dat Suriname, naast de groeiende olie- en gassector, sterk inzet op
economische diversificatie en duurzame ontwikkeling. Hij gaf aan dat toekomstige investeringen
vooral tastbare voordelen moeten opleveren voor sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en
de ontwikkeling van lokale deskundigheid. Suriname zoekt volgens de minister partners die
bereid zijn om langdurig te investeren, lokaal talent te betrekken en op basis van
gelijkwaardigheid bij te dragen aan brede nationale groei.
Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de samenwerking verder te intensiveren en
gezamenlijk te werken aan duurzame ontwikkeling voor Suriname.