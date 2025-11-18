Chinese ambassadeur Lin Ji bezoekt minister Baasaron om samenwerking verder teversterken

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Lin Ji, heeft een kennismakingsbezoek gebracht

aan minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie (EZOTI). Tijdens het bezoek, dat op vrijdag 14 november 2025 plaatsvond in de

vergaderzaal van het ministerie, is gesproken over het verdiepen en versterken van de bilaterale

samenwerking tussen beide landen.

Ambassadeur Lin Ji gaf aan dat China bereid is de samenwerking met Suriname verder uit te

bouwen. Hij benadrukte dat lopende en toekomstige projecten in afstemming met de nieuwe

regering zullen worden voortgezet. Daarbij zullen Chinese bedrijven technische ondersteuning

bieden in nauwe samenwerking met Surinaamse professionals. De ambassadeur onderstreepte

tevens het belang van het blijven versterken van de langdurige relatie op het gebied van handel

en ontwikkeling.

Minister Baasaron verklaarde dat Suriname, naast de groeiende olie- en gassector, sterk inzet op

economische diversificatie en duurzame ontwikkeling. Hij gaf aan dat toekomstige investeringen

vooral tastbare voordelen moeten opleveren voor sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en

de ontwikkeling van lokale deskundigheid. Suriname zoekt volgens de minister partners die

bereid zijn om langdurig te investeren, lokaal talent te betrekken en op basis van

gelijkwaardigheid bij te dragen aan brede nationale groei.

Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de samenwerking verder te intensiveren en

gezamenlijk te werken aan duurzame ontwikkeling voor Suriname.