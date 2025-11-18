Fernandes Bakkerij trapt feestdagen af met Kerstbrood Roadshow en vele prijzen

De feestdagen begonnen dit weekend vroeg voor klanten van Fernandes Bakkerij tijdens de

jaarlijkse Fernandes Kerstbrood Roadshow. Bezoekers bij Rock Oil Zuid maakten kans op

diverse prijzen, waaronder airfryers, toasters, handmixers, extra kerstbrood en zelfs een

elektrische scooter.

Shermane Westerborg, coördinator van de roadshow, lichtte toe dat de bakkerij dit jaar een

nieuwe aanpak hanteert. “We snijden dit jaar geen meterslange kerstbroden, maar geven wél

zoveel mogelijk cadeautjes weg,” aldus Westerborg. De roadshow, die in oktober is gestart, loopt

door tot 12 december en heeft al Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para en Marowijne

aangedaan. Op elke locatie wordt een elektrische scooter als hoofdprijs verloot; drie scooters zijn

inmiddels gewonnen.

De tour gaat dinsdag verder in Brokopondo en doet daarna opnieuw Wanica, Nickerie en

Paramaribo Noord aan. De roadshow wordt afgesloten bij de Fernandes-bakkerij aan de

Kernkampweg.

Het traditionele proeven van kerstbrood blijft behouden. Westerborg legt uit: “We snijden nog

steeds kerstbroden op verschillende locaties, zodat mensen kunnen blijven proeven. Alleen geen

meterslange broden meer, zodat we ons beter kunnen richten op de klanten en de prijzen.”

Deelnemers maken kans op prijzen door een bon in te leveren voor twee kerstbroden. In de

‘grabbelton’, een afgesloten ruimte waarin een wervelwind van kaarten rondzweeft, mag elke

deelnemer één kaart grijpen die de prijs onthult.

Zaterdag werd de elektrische scooter niet gewonnen. Alle niet-verzilverde prijzen schuiven door

naar de finaledag van de roadshow.