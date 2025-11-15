Werkconferentie SONS zet stap naar duurzaam onderwijsplatform tussen Suriname en Nederland

Om de samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen te versterken, wordt gewerkt aan de oprichting van een gezamenlijk kennisplatform. Ter voorbereiding daarop vindt op 13 en 14 november 2025 de werkconferentie Samenwerking Onderwijsinstellingen Nederland – Suriname (SONS) plaats in de Mensazaal van het Student Housing Complex. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst worden de uitgangspunten van het platform gevormd, met als doel SONS vóór het einde van het jaar officieel te lanceren. Het platform gaat instellingen uit het wo, hbo en mbo uit beide landen met elkaar verbinden.

Het initiatief komt voort uit het Memorandum of Understanding (MoU) en de gezamenlijke onderwijsagenda die in juni 2023 zijn ondertekend door de ministeries van OCW in Nederland en OWC in Suriname. Beide ministeries ondersteunen het proces en benadrukken dat de samenwerking wederkerig, duurzaam en toekomstgericht moet zijn. Gedurende de conferentie bespreken onderwijsprofessionals uit beide landen de kansen voor samenwerking binnen uiteenlopende sectoren zoals Zorg en Welzijn, Business, Onderwijs, Media en Cultuur, Rechten, Social Sciences, Toerisme, Groen en Techniek.

OWC-minister Dirk Currie opende de werkconferentie via een virtuele toespraak. Hij riep de deelnemers op om de sessies doelgericht te benutten en te komen tot concrete plannen. “Wees ambitieus, maar ook realistisch. Bouw relaties die verder reiken dan deze conferentie en houd altijd het belang van onze jongeren voor ogen,” aldus de minister.

Currie benadrukte daarnaast de noodzaak om de ontwikkeling van Suriname te ondersteunen door de overstap te maken van ‘brain drain’ naar ‘brain circulation’. Volgens hem moeten kennis en talent vrij kunnen bewegen, maar wel blijvend bijdragen aan nationale vooruitgang. Ook onderstreepte hij het belang van gelijkwaardigheid, intercultureel begrip en inclusie binnen de samenwerking.

Het beoogde kennisplatform moet, met respect voor de nationale onderwijsagenda’s, leiden tot duurzame samenwerking, kennisdeling en innovatie. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een toekomstgericht en maatschappelijk relevant onderwijsaanbod voor zowel Suriname als Nederland.