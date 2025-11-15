Suriname en Chili zetten nieuwe stap in bilaterale samenwerking

Suriname en Chili hebben hun onderlinge banden verder versterkt met de ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming over bilaterale consultaties. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) zette op maandag 10 november 2025 zijn handtekening onder het document, samen met de Chileense minister van Buitenlandse Zaken, Albert van Klaveren Stork.

De ceremonie vond plaats in Santa Marta, Colombia, tijdens de vierde top van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) met de Europese Unie (EU). Het memorandum vormt een nieuwe mijlpaal in de langdurige samenwerking tussen beide landen, die sinds 7 mei 1977 diplomatieke relaties onderhouden.

Met dit akkoord bevestigen Suriname en Chili hun voornemen om via regelmatige politieke raadplegingen de samenwerking te intensiveren. De consultaties zullen zich richten op een breed scala aan onderwerpen, waaronder politieke en economische kwesties, handel, cultuur en regionale én internationale ontwikkelingen.

De ondertekening ondersteunt tevens Surinames economische diplomatieagenda, die gericht is op het versterken van internationale partnerschappen en het creëren van nieuwe kansen voor economische groei.