President Simons: Digitalisering overheid cruciaal wapen tegen corruptie

President Jennifer Simons ziet digitalisering als een van de meest effectieve middelen om corruptie binnen de overheid terug te dringen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op donderdag 13 november 2025 ging zij uitgebreid in op de omvang van corruptie binnen ministeries en staatsbedrijven, en op de noodzaak van een modern en transparant bestuursapparaat.

Volgens de president behoren vooral de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tot de zwaarst getroffen instellingen. Ze erkende dat het bestaande systeem van checks and balances onvoldoende blijkt te werken wanneer corruptie van hogerhand plaatsvindt. “Wanneer corruptie van bovenaf komt, werkt een controlesysteem met meerdere goedkeurders gewoon niet meer,” zei Simons.

Daarom wil de regering stevig inzetten op digitalisering. “We moeten de overheid digitaliseren. Al moet ik geld lenen, we gaan dit doen. Met een goed digitaal systeem verdienen we dat binnen twee tot drie jaar terug,” aldus de president. e-Gov is gevraagd een analyse te maken van de huidige digitaliseringsgraad en internationale partners zullen worden betrokken bij de uitvoering. In 2026 moet het proces officieel van start gaan.

Simons gaf verder aan dat de eerste maanden van haar presidentschap scherpe inzichten hebben opgeleverd in de situatie van staatsbedrijven. “We hebben niet zoveel verlieslatende bedrijven als gedacht. Sommige worden gewoon leeggestolen,” stelde ze, verwijzend naar de problemen bij de Melkcentrale (MCP). Dit toont volgens haar aan dat niet automatisch mag worden aangenomen dat verliescijfers van staatsbedrijven kloppen.

De president benadrukte dat verkeerd beheerde bedrijven de overheid onnodig geld kosten, terwijl ze in feite winstgevend zouden moeten zijn. Over klokkenluiderswetgeving zei ze dat die al bestaat, maar dat kleine en gesegmenteerde samenlevingen andere benaderingen nodig hebben dan grotere landen.

Met betrekking tot de aanpak van corruptiezaken maakte Simons duidelijk dat er geen speciaal tribunaal komt. Alle zaken moeten via het Openbaar Ministerie (OM) worden behandeld. Ze gaf toe dat het OM soms overbelast raakt, waardoor dossiers blijven liggen. De regering wil daarom samen met de rechterlijke macht werken aan versterking van het OM.

De president benadrukte dat de strijd tegen corruptie onverminderd doorgaat: “We gaan door met het herstellen van misstanden in 2026, maar we moeten ook vooruit.”