Leerkrachten trekken in stilte naar presidentieel kabinet om noodkreet te uiten

Vandaag hebben ongeveer zestig tot zeventig leerkrachten een stille protestmars gehouden van de Dr. Sophie Redmondstraat naar het Kabinet van de President. Met deze actie wilden zij duidelijk maken dat hun geduld opraakt en dat de financiële en sociale druk op onderwijsgevenden in Suriname steeds zwaarder wordt.

Bij aankomst aan het kabinet trad president Jennifer Simons naar buiten om de groep te ontmoeten. De leerkrachten deelden hun zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud, hun achterblijvende salarissen en de impact daarvan op hun gezin én het onderwijs dat zij dagelijks moeten bieden.

Vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsvakbonden gaven aan dat de ontevredenheid onder leerkrachten al lange tijd sluimert en nu een kritiek punt heeft bereikt. Zij vinden dat structurele oplossingen uitblijven, waardoor de koopkracht blijft afnemen.

President Simons erkende de problemen en vroeg de groep om nog even geduld. Ze verzekerde dat de regering kijkt naar mogelijkheden om de positie van leerkrachten te versterken en hun zorgen serieus te nemen.

De leerkrachten benadrukten na afloop dat hun actie vredig bedoeld was: geen confrontatie, maar een duidelijke oproep om hen eindelijk perspectief te bieden.