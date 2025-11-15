Nieuwe Hoofd Inspecteur Patricia Herfst klaar om douanedienst te moderniseren

Tijdens een officiële ceremonie op het Douanekantoor te Nieuwe Haven is Adjunct-Inspecteur Patricia Herfst benoemd tot Inspecteur Hoofd van Dienst (HVD) van het Korps Douane Suriname. De benoeming, bekrachtigd door het Ministerie van Financiën en Planning en de President van de Republiek Suriname, markeert een belangrijke versterking van het leiderschap binnen de organisatie.

Herfst, die al 34 jaar actief is binnen de douanedienst en sinds 2017 de functie van Adjunct-Inspecteur vervulde, staat bekend om haar brede expertise en haar inzet voor voortdurende professionalisering. Dankzij haar jarenlange ervaring op diverse afdelingen en deelname aan zowel nationale als internationale opleidingen, wordt zij gezien als een sleutelfiguur in de komende hervormingsfase.

In haar toespraak benadrukte de kersvers benoemde HVD dat haar promotie een gezamenlijke prestatie is: “Mijn groei is het resultaat van teamwork. Ik ben omdat wij zijn,” sprak zij, verwijzend naar het Ubuntu-principe dat samenwerking en verbondenheid centraal stelt.

Onder haar leiding worden de komende tijd verschillende moderniseringsinitiatieven versneld uitgevoerd, waaronder: De volledige implementatie van ASYCUDA World Plus, het uitbreiden van het personeelsbestand van 199 naar 300 medewerkers, het realiseren van een volledig papierloze douane via e-clearance, versterking van de Risk Management Unit en Post-Clearance Audit, meer transparantie door real-time data en publiek toegankelijke dashboards.

Herfst gaf aan dat internationale partnerschappen een belangrijke rol zullen blijven spelen. Zo verwees zij naar recente trainingen van Douane Suriname met Douane Nederland op het gebied van risicomanagement en douanewaarde.

“Samenwerking is de sleutel. Door kennis te delen en onze systemen te verbinden, brengen we de douane naar het volgende niveau,” aldus Herfst.