politie

Man gewond bij steekincident na ruzie aan Ringweg-Zuid

  • November 15, 2025

Afgelopen middernacht is een 27-jarige man gewond geraakt bij een steekincident aan de Ringweg-Zuid, ter hoogte van de IMS Mall. Het slachtoffer, de heer B.S., raakte in gesprek met zijn ex-vriendin toen haar huidige partner, de verdachte A.B., ter plaatse kwam.

Wat begon als een woordenwisseling tussen de twee mannen, escaleerde al snel in een vechtpartij. Tijdens die confrontatie haalde A.B. een mes tevoorschijn en verwondde het slachtoffer.

Een politieambtenaar in burger, die het incident opmerkte, probeerde de verdachte aan te houden. A.B. wist echter te vluchten in een zwarte Mercedes voordat de politie van Pro Munder arriveerde. Zijn opsporing en aanhouding zijn inmiddels in gang gezet.

Het slachtoffer liep onder meer een steekwond in zijn rechterdij en een verwonding onder zijn linkeroog op. Hij is voor verdere observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis.

