Gewapende overval op supermarkt aan Paul Faveryweg; drie daders voortvluchtig

  • November 15, 2025

Donderdagavond is een supermarkt aan de Paul Faveryweg het doelwit geworden van een gewapende roofoverval. De 27-jarige winkelier Z.W. was nog aan het werk toen drie mannen de zaak binnenstormden, waaronder één met een vuurwapen en één met een mes.

De winkelier werd direct onder bedreiging gehouden en gedwongen mee te werken. De overvallers gingen ervandoor met de dagopbrengst van ongeveer SRD 16.000, een mobiele telefoon, diverse flessen alcohol en meerdere pakken Blackstone. Ook namen zij de DVR-box van het beveiligingssysteem mee, vermoedelijk om bewijsmateriaal te verwijderen.

De politie van De Nieuwe Grond is na melding ter plaatse geweest en onderzoekt de zaak verder. De drie verdachten vluchtten in een grijze Toyota Spacio, in de richting van de Hannaslustweg. De opsporing is in volle gang.

