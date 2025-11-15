Felle autobrand bij reparatieklus aan Khiraweg

  • November 15, 2025

Aan de Khiraweg is gisteravond een reparatieklus onverwacht uitgelopen op een flinke autobrand. Rond 21.14 uur kwam bij politiebureau De Nieuwe Grond een melding binnen dat een voertuig in brand stond.

Op de locatie troffen agenten de monteur T.R. aan. Hij gaf aan dat de auto voor reparatie bij hem was gebracht en dat het misging tijdens het verwijderen van olie uit de tank. Daarbij gebruikte hij een batterij en een pomp. Door een plotselinge vonk bij de batterij, die op de achterbank stond, vatte het voertuig vrijwel direct vlam.

Omstanders grepen snel in en wisten het vuur te blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer heeft het voertuig daarna gecontroleerd en nabluswerkzaamheden uitgevoerd. Ook kwam de Forensische Opsporingsdienst ter plaatse voor verder onderzoek.

Het interieur van de auto liep zware schade op. De politie onderzoekt wat de brand precies heeft veroorzaakt.

