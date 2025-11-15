Ex-minister Kuldipsingh noemt beschuldigingen over dubbel salaris in DNA onjuist

Ex-minister Rishma Kuldipsingh heeft de recente uitspraken van NDP-parlementariërs Rabin Parmessar en Rosselli Cotino in De Nationale Assemblee (DNA) als misleidend bestempeld. Volgens haar werd bewust gesuggereerd dat zij tijdens haar ministerschap een dubbel salaris zou hebben ontvangen. “Dit is gedaan om mijn integriteit in twijfel te trekken,” aldus Kuldipsingh.

Ze voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat haar naam in het parlement werd genoemd zonder dat de kwestie formeel op de agenda stond, met als duidelijk doel haar reputatie te schaden.

Kuldipsingh legde uit dat zij op eigen initiatief haar ambtelijk salaris heeft laten stopzetten na haar vertrek bij het ministerie van Economische Zaken. Hiervoor stuurde zij tweemaal officiële brieven: eerst aan de minister, daarna aan de directeur van het ministerie. Door de trage afhandeling duurde het ruim drie maanden voordat de stopzetting administratief werd verwerkt, waardoor tijdelijk nog bedragen werden gestort.

De ex-minister benadrukte dat zij deze bedragen volledig heeft teruggestort en beschikt over alle documenten die dit bewijzen, die zij ook met Starnieuws heeft gedeeld. Ze noemt het handelen van de NDP-parlementariërs “een dieptepunt voor het parlement” omdat dit het vertrouwen van het volk in de instelling schaadt.

Kuldipsingh benadrukte verder dat zij altijd met integriteit heeft gehandeld en nooit tegen de belangen van Suriname of haar burgers. Ze roept DNA-voorzitter Ashwin Adhin op om de onjuiste informatie recht te zetten en te zorgen dat parlementariërs zich houden aan de geldende normen en procedures.