Suriname boekt klinkende 4-0 zege op El Salvador en nadert WK 2026

Suriname heeft in een uitverkocht Essedstadion een overtuigende 4-0 overwinning geboekt op El Salvador en staat daarmee met één been in het WK van 2026. Vanaf de aftrap liet Natio zien een doordachte strategie te hebben en hield het balbezit voor het grootste deel van de wedstrijd met 54%.

Het openingsdoelpunt viel kort voor rust. Tjaronn Chery werd in het strafschopgebied neergehaald en verzilverde zelf de toegekende penalty, waardoor Suriname in de 44e minuut op voorsprong kwam. Deze 1-0 stand bleef behouden tot het einde van de eerste helft.

Na de pauze kwam Natio scherp terug en dicteerde het tempo van de wedstrijd. In de 74e minuut verdubbelde Richonell Margaret de score, gevolgd door zijn tweede doelpunt slechts twee minuten later: 3-0.

Invaller Dhoraso Klas zette in de 83e minuut de kers op de taart. Na een breedtepass van Grot controleerde hij de bal en schoof deze beheerst achter de doelman, waardoor de eindstand op 4-0 kwam.

Suriname speelt de laatste kwalificatiewedstrijd van Poule A op 18 november uit tegen Guatemala, samen met Panama en El Salvador.