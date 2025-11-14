Trump ondertekent wetsvoorstel: einde aan langste Amerikaanse shutdown

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagavond laat een wetsvoorstel voor federale uitgaven ondertekend, minder dan twee uur nadat het Huis van Afgevaardigden het had goedgekeurd. Hiermee komt een einde aan de langste sluiting van de Amerikaanse overheid in de geschiedenis.

“Met mijn handtekening hervat de federale overheid haar normale werkzaamheden. Mijn regering en het Congres zullen doorgaan met het verlagen van de kosten van levensonderhoud, het versterken van de openbare veiligheid, het stimuleren van de economie en het betaalbaar maken van Amerika voor iedereen,” aldus Trump.

Het wetsvoorstel werd in het Huis van Afgevaardigden gesteund door 222 wetgevers, waaronder zes Democraten, terwijl 209 tegenstemden. In de Senaat werd het pakket maandagavond goedgekeurd met 60 tegen 40 stemmen, waarmee de lonen van honderdduizenden federale werknemers na zes weken zijn hersteld.

De shutdown had alle niet-essentiële overheidsdiensten stilgelegd. De doorbraak kwam na intensieve onderhandelingen afgelopen weekend, waarbij zeven Democraten en één onafhankelijke instemden met het herziene uitgavenpakket. De deal loste echter een van de belangrijkste conflicten niet op: de kwestie van de zorgsubsidies onder de Affordable Care Act, die Trump wilde beperken.

Tijdens het conflict beschuldigden Republikeinse leiders de Democraten ervan Amerikaanse burgers als “drukmiddel” te gebruiken om politieke concessies af te dwingen. Republikeinen in de Senaat stemden ermee in dat er vóór december opnieuw een stemming over de kwestie zal plaatsvinden, wat de vrees voor een nieuwe shutdown in januari vergroot.

Critici, waaronder enkele Democraten en analisten zoals David Smith van de Universiteit van Sydney, noemen de overeenkomst slechts een noodoplossing, die het risico op een volgende sluiting niet wegneemt.