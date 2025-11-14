Robert Vishnudatt reageert op strafzaak: “Ik ben niet ondergedoken en niet veroordeeld”

Politicus Robert Vishnudatt reageert verbaasd op berichten in de Nederlandse media dat tegen hem een straf van tien maanden zou zijn geëist. Hij benadrukt dat hij al geruime tijd in Suriname woont en dat de Nederlandse autoriteiten precies weten waar hij verblijft.

“Ik kan deze berichten niet begrijpen. Ik ben hier om bij te dragen aan de opbouw van ons land,” zegt Vishnudatt. “Mijn adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn bij de Nederlandse overheid bekend, dus het is onjuist dat ik zou zijn ondergedoken.”

Vishnudatt geeft aan dat hij de afgelopen tijd regelmatig contact heeft gehad met Nederlandse instanties, waaronder de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken, en altijd volledig transparant en bereikbaar is geweest.

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft hij advocaat mr. Gerald Roethof ingeschakeld. Deze heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie en de rechtbank in Nederland om de processtukken te ontvangen en het onderzoek te heropenen.

“Wij willen ons verhaal kunnen doen bij de rechtbank. Nu lijkt er sprake van een spookproces, wat natuurlijk niet kan in een rechtsstaat,” aldus Vishnudatt. Hij benadrukt dat hij niet is veroordeeld en alles zal doen om het misverstand op te helderen.

Vishnudatt roept het publiek op nieuws af te wachten totdat zijn advocaat de stukken heeft bekeken. Het bestuur van de Volkspartij Leefbaar Suriname (VLS) beraadt zich momenteel over de zaak en zal binnenkort met een officieel standpunt komen.