Meerdere voertuigen betrokken bij zwaar ongeval op Oost-Westverbinding

Op de Oost-Westverbinding in Suriname heeft vanochtend een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij twee trucks en een taxibusje betrokken waren.

Volgens een ooggetuige gebeurde het ongeluk in de omgeving van Bushman Hill, toen een stilstaande truck op de weg een naderende truck dwong uit te wijken. Hierbij werd het taxibusje geraakt.

De Surinaamse politie onderzoekt momenteel de exacte oorzaak van het ongeval. Enkele personen raakten gewond, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.