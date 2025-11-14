Meerdere voertuigen betrokken bij zwaar ongeval op Oost-Westverbinding

  • November 14, 2025

Op de Oost-Westverbinding in Suriname heeft vanochtend een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij twee trucks en een taxibusje betrokken waren.

Volgens een ooggetuige gebeurde het ongeluk in de omgeving van Bushman Hill, toen een stilstaande truck op de weg een naderende truck dwong uit te wijken. Hierbij werd het taxibusje geraakt.

De Surinaamse politie onderzoekt momenteel de exacte oorzaak van het ongeval. Enkele personen raakten gewond, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Previous Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)