Telesur lanceert Surinaams streamingplatform: Telesur Plus

Suriname heeft er een eigen streamingplatform bij: Telesur Plus. Het platform, vergelijkbaar met internationale diensten als Netflix en Prime Video, werd dinsdag officieel gelanceerd in de Assuria High Rise, onder meer door vicepresident Gregory Rusland.

Gebruikers van Telesur Plus kunnen terecht voor een gevarieerd aanbod: van live wereldvoetbal en WK-kwalificatiewedstrijden tot films uit Hollywood, Nollywood, Bollywood en China. Ook biedt het platform lokale content creators een nieuwe kans om hun werk te tonen én te verdienen op basis van het aantal views.

Het platform is te gebruiken via de Telesur Plus-app op smartphones, via computers op https://telesurplus.sr, en momenteel via Android smart-tv’s. CEO Doric Ramlakhan legt uit: “We hebben internationale contentrechten gekocht, maar geven ook lokale makers en televisiezenders een plek. Binnen twee weken start de betalende content voor Surinaamse creators.”

Een abonnement is niet verplicht en eenvoudig te activeren: “Met een Telesur-nummer stuur je een SMS naar 1221 en kies je een pakket van 1, 3 of 30 dagen. Het meest uitgebreide pakket kost SRD 240. Zo blijft het platform voor iedereen toegankelijk,” aldus Ramlakhan.

Jean Luc van Charante, CEO van partnerbedrijf Ineffable, benadrukt de voordelen voor lokale makers: “Voor Surinamers die al lange tijd video’s maken op sociale media, betekent dit zichtbaarheid én een mogelijkheid om er echt geld mee te verdienen.”

Met Telesur Plus zet Suriname een belangrijke stap in de digitale mediawereld: “Het is het eerste streamingplatform dat volledig Surinaams is, naast de bekende internationale platforms,” besluit Ramlakhan.