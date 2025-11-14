Colombia verbreekt inlichtingenband met VS na raketaanvallen in Caribisch gebied

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft de samenwerking tussen Colombiaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten per direct opgeschort. De maatregel volgt op aanhoudende raketaanvallen van de VS op boten in het Caribisch gebied, waarbij volgens internationale mediaberichten tientallen burgers om het leven zijn gekomen.

“Er is op alle niveaus van de veiligheidsdiensten bevel gegeven om de communicatie met Amerikaanse inlichtingendiensten stop te zetten. Deze maatregel blijft van kracht zolang de raketaanvallen doorgaan,” aldus de president.

Volgens Petro hebben de aanvallen, uitgevoerd in opdracht van de regering-Trump, inmiddels minstens 75 slachtoffers geëist, onder wie burgers uit Venezuela, Ecuador, Colombia en Trinidad en Tobago. De VS beweren dat de beschoten boten betrokken waren bij drugstransporten.

De Colombiaanse leider heeft opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Hij bekritiseert het Amerikaanse drugsbeleid dat volgens hem kleine coca-boeren treft in plaats van de grote kartels en witwassers.

Petro zei tijdens een regionale top dat hij de familie heeft ontmoet van een Colombiaanse visser die vermoedelijk bij een van de aanvallen is omgekomen. “Of hij nu vis of cocaïne vervoerde, hij was niet veroordeeld tot de dood,” verklaarde de president.

De spanningen tussen Petro en Trump zijn de laatste maanden verder opgelopen. De VS trokken eerder Petro’s visum in, na zijn felle uitspraken bij de Verenigde Naties over de oorlog in Gaza. Bovendien legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Petro, zijn familie en minister Armando Benedetti, onder meer wegens vermeende banden met criminele groepen.

De aankondiging van Petro komt op het moment dat het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford in het Caribisch gebied is aangekomen, met zo’n 4000 militairen en tactische vliegtuigen aan boord. De aanwezigheid van het schip voedt de speculatie dat Washington zijn militaire operaties in de regio verder zal uitbreiden, vooral gericht tegen de regering van Venezuela.